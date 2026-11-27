Parlando delle recenti elezioni del Congresso degli Stati Uniti, alcuni commentatori, constatando che il presidente Donald Trump, nonostante quella che è stata descritta da tutti i media come una schiacciante sconfitta elettorale, di fatto conserva non solo la sua posizione, ma anche i suoi poteri di decisione, hanno affermato che il sistema politico americano lo capiscono solo gli americani.

Questa affermazione dà la misura piuttosto di quanto poco si comprenda tale sistema da questa parte dell’Atlantico, cosa che da un lato è fonte spesso di profondi fraintendimenti della politica americana e dall’altro consente altrettanto spesso affermazioni tendenziose, in genere alquanto denigratorie che questa mancanza di conoscenza rende per molti versi plausibili.

Piena separazione dei poteri

La cosa che si dovrebbe sempre avere presente è invece che gli Stati Uniti sono l’unico Paese al mondo dove si applica la piena separazione dei tre poteri dello stato, così come la intendeva Montesquieu, e di conseguenza sono l’unico Paese al mondo dove il potere pubblico in tutte le sue manifestazioni è limitato nei confronti degli individui, i quali sono considerati titolari di diritti che preesistono allo stato (storicamente i diritti spettanti a coloni britannici) e che lo stato non può toccare.

Le due cose vanno necessariamente insieme: solo se i tre poteri sono separati il potere pubblico nel suo complesso può essere limitato, questo perché come appunto insegnava Montesquieu, ciascun potere limita gli altri due dall’esterno e nessuno dei tre ha per così dire la parola finale nelle decisioni politiche e giuridiche.

Negli Stati uniti il potere legislativo stabilisce le regole della convivenza civile e politica, ma l’esecutivo può non applicare tali regole se le ritiene contrarie all’interesse generale, e il giudiziario può fare lo stesso se le ritiene lesive dei diritti individuali.

Il potere esecutivo agisce in vista dell’interesse generale (in politica interna e in politica estera), ma è tenuto a rispettare i limiti di bilancio stabiliti dal legislativo, e soprattutto è tenuto a rispettare le decisioni del potere giudiziario a tutela dei diritti dei singoli, sia quelli derivanti dalla tradizione e messi per iscritto nella costituzione (nei primi dieci emendamenti) sia quelli stabili dalle leggi (o meglio dagli “statuti”) deliberati dal Congresso.

Quanto al potere giudiziario, esso è privo di una volontà propria (Montesquieu lo chiamava perciò il “potere neutro”) e la sua funzione consiste solo nel dare ragione ad una o all’altra delle parti in causa, compreso quando una delle parti è il potere esecutivo, rappresentato in campo penale dalla pubblica accusa.

Quindi non può creare nuove regole, sostituendosi al legislativo, né sostituirsi all’esecutivo valutando quali siano gli interessi generali da cercare di realizzare: la sua funzione consiste nella tutela dei diritti, sia quelli del potere pubblico (il diritto di punire il colpevole di un reato) sia soprattutto quelli dei privati.

Ovviamente questo è un quadro ideale: nella realtà esistono non di rado tensioni e sovrapposizioni tra i tre poteri, ma ciò non toglie che tale quadro sia nella sua sostanza valido e che rispecchi la realtà dell’ordinamento americano.

In Europa potere pubblico illimitato

La situazioni delle istituzioni pubbliche in Europa è molto diversa, anche se superficialmente la si confonde spesso con quella americana, il che si presta agli equivoci e alle distorsioni spesso motivate da ideologia cui si è accennato all’inizio.

Parliamo soprattutto dell’Europa continentale: lasciamo stare la Gran Bretagna, che è stata il Paese di origine del modello americano e il punto di riferimento del pensiero di Montesquieu, ma che oggi sembra in bilico tra i due modelli e solo il tempo ci dirà quale sarà a prevalere, anche se a parere di chi scrive, oltremanica alla fine si manterrà la tradizione anglosassone del potere limitato.

Il potere pubblico in Europa continentale invece limitato non è, ma riprende le concezioni dell’assolutismo che ha dominato per secoli al di qua della Manica.

Infatti, nonostante la democratizzazione dello stato e la previsione di determinati diritti garantiti ai cittadini (diritti ora peraltro tanto estesi e “inflazionati” da svuotarne in parte il contenuto), rimane il fatto che il potere pubblico non incontra mai nella sua azione delle situazioni esterne ad esso che giuridicamente è tenuto a rispettare, dato che è lo stato stesso tramite la sua costituzione, e non la tradizione giuridica ad esso preesistente, la fonte dei diritti dei singoli.

La distinzione dei tre poteri dello stato in Europa continentale non comporta una vera separazione, perché in fondo tutti i tre poteri, sia pure da punti di vista diversi e in momenti diversi fanno le stesse cose, poiché il loro compito comune è quello di regolare la vita dei consociati.

Il legislativo lo fa a livello generale ed astratto con le leggi, ma lo fa anche dirigendo l’applicazione delle stesse da parte dell’esecutivo tramite il rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo; quest’ultimo a sua volta spesso predispone le leggi parlamentari e ne condiziona l’approvazione.

Siamo di fronte ad una netta sovrapposizione di compiti, che esiste anche riguardo al potere giudiziario, che in sostanza si ingerisce nelle scelte dell’esecutivo esercitando spesso una funzione di revisione e di “supplenza” rispetto alle decisioni del primo, il quale a sua volta spesso distribuisce discrezionalmente diritti e doveri a carico dei privati svolgendo un funzione simile a quella giudiziaria.

Anche tra potere legislativo e potere giudiziario si hanno sovrapposizioni molto pesanti: il primo con le sue leggi può definire la posizione dei cittadini creando diritti e obblighi a loro carico e modulando entrambi secondo le esigenze di interesse pubblico, mentre il secondo può a sua volta rivedere le leggi, approvandole e a volte “creandone” il contenuto, il che è valido soprattutto (ma non solo) per quei “supergiudici” che sono i giudici costituzionali (Tribunale costituzionale in Germania, Corte costituzionale in Italia ecc.).

Da questa sovrapposizione dei compiti deriva che in Europa i tre poteri dello stato nei casi concreti, invece che limitarsi reciprocamente dall’esterno, competono per avere l’ultima parola su questioni che sono per molti aspetti di competenza comune, e quale che sia il potere che prevale, la sua decisione finale nei casi concreti non è mai limitata dagli altri due poteri che sono stati per così dire “tacitati” nella elaborazione delle decisioni concrete: da qui la tendenziale illimitatezza (eredità dell’assolutismo) del potere pubblico in Europa.

Italia e Ue

Così abbiamo in Italia delle leggi, o anche delle norme degli enti locali che disciplinano in maniera decisamente eccessiva aspetti della vita quotidiana che toccano i diritti dai singoli; abbiamo delle sentenze che stabiliscono i criteri della politica dell’immigrazione clandestina, il modo di gestire l’ordine pubblico o anche che decidono di fatto la politica energetica del Paese (si pensi al caso della siderurgia); ma abbiamo anche avuto decreti dell’esecutivo durante l’epidemia da Covid-19 che hanno di fatto azzerato ogni ruolo degli altri poteri statali e ogni riconoscimento dei diritti dei consociati. Tutto questo con il giudizio favorevole del presidente della Repubblica, che spesso ha approvato sia gli eccessi dell’esecutivo sia quelli del giudiziario.

Se passiamo a livello di Unione europea, anche la timida e, come si è cercato di spiegare inadeguata distinzione tra i tre poteri, propria dei singoli stati svanisce del tutto. La legislazione dell’Unione infatti è, detto con tutto il rispetto, un tale coacervo di norme che avrebbe fatto la felicità del dottor Azzeccagarbugli: gli atti legislativi, (direttive e regolamenti) emanati dal Parlamento sono quasi sempre predisposti dalla Commissione, titolare del potere esecutivo; inoltre quest’ultima ha a sua volta il potere di emanare in proprio questo tipo di atti normativi, e le sue decisioni amministrative, spesso formalmente dirette a casi singoli hanno quasi sempre il valore di leggi.

Infine, le sentenze della Corte di Giustizia hanno la funzione di vere e proprie leggi, in forza di una concezione del carattere vincolante dei precedenti giudiziari inesistente in America, dove si ha solo il dovere di “guardare” alle decisioni precedenti (stare decisis).

Ovviamente i provvedimenti dell’Unione non incontrano alcun limite e (salvo casi estremi e solo teorici) prevalgono anche sui poteri a loro volta illimitati dei singoli stati. Alcuni episodi ben più gravi di quelli nostrani, avvenuti in alcuni Paesi dell’Unione, dimostrano che l’assenza di limiti al potere pubblico in Europa sta raggiungendo livelli preoccupanti, soprattutto quando in modo diretto o indiretto è coinvolto il ruolo dell’Unione europea.

L’anno scorso in Romania i giudici hanno delegittimato il partito vincitore delle elezioni perché contrario ai principi europei, ed alcuni hanno prospettato la possibilità di provvedimenti simili anche in Francia e Germania. È di pochi giorni fa invece la rimozione di alcuni giudici costituzionali in Polonia da parte dell’esecutivo perché avrebbero limitato l’applicazione delle leggi dell’Unione a favore del diritto costituzionale polacco.

Potrebbe aversi qualcosa di simile anche in Italia? In effetti la Costituzione italiana, come tutte le costituzioni europee, non costituisce la messa per iscritto di una tradizione giuridica che lo stato è tenuto a rispettare, ma è sostanzialmente un atto del potere pubblico, democratico ma tendenzialmente illimitato nei suoi effetti, per cui tenendo conto dei riferimenti contenuti nella stessa (art. 117) al dovere di rispettare i principi dell’Unione europea non è del tutto escluso che si potrebbero verificare casi di questo genere in futuro.

Il potere limitato basato sulla separazione piena dei tre poteri statali, e la società libera vanno di pari passo e non si può dire quale sia la causa e quale l’effetto: in effetti entrambi si sostengono e si rafforzano reciprocamente.

Fine dell’ideologia globalista

Nonostante i loro difetti e gli eccessi della cultura woke e antioccidentale, gli Stati Uniti sono una società libera, sia a livello di idee che a livello di iniziative economiche: le società europee invece sono sempre più oppresse da una miriade di regolamentazioni che penalizzano le persone originali e che sono disposte a rischiare per le loro idee sia in campo culturale che in campo economico.

Gli Stati Uniti sono un Paese in crescita che sta monopolizzando la cultura (trovate un testo importante di storia, politica, economia, teologia ecc. che non sia scritto in inglese) e l’economia (trovate qualche invenzione che direttamente o indirettamente non si basi su ricerche ed esperimenti americani).

Inoltre le decisioni dell’amministrazione Trump basate su una visione di lungo periodo, ne stanno rafforzando la posizione anche da un punto di vista militare (dalla Groenlandia al Medio Oriente). L’Europa, aggrappata alle proprie pretese di regolamentare ogni cosa, non inventa più nulla di importante e non produce più cultura di livello elevato.

L’epoca dell’ideologia globalista, secondo cui gli stati e le diverse culture erano destinate ad estinguersi in favore dell’onnipotente mercato finanziario globale (una ideologia che giustamente qualcuno ha definito un “socialismo di mercato”), è finita. Oggi si parla di competizione anche economica tra le potenze.

Ma per riportare almeno in parte i Paesi europei ad un accettabile livello di tutela della democrazia e della libertà di iniziativa individuale e quindi ad un accettabile livello competitivo, la prima cosa che sarebbe da fare è, a parere di chi scrive, pensare meno a criticare, spesso esagerandone i difetti, il sistema americano e dedicarsi invece a riformare il sistema degli stati europei che, ingessato dalle regole e dai dogmi economici e politici dell’Unione, sembra sempre più avanzare sulla strada della decadenza, e di farlo prima che questa decadenza diventi irreversibile.

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