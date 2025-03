La danza siberiana di Trump: con Mosca una rischiosa partita di lungo periodo

Lo spettacolo della diplomazia internazionale offre raramente momenti di chiarezza assoluta, ma quando il presidente Donald Trump ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington il 28 febbraio scorso, il messaggio non sarebbe potuto essere più chiaro: la guerra in Ucraina non è più sostenibile, e un accordo deve essere raggiunto prima che la sconfitta diventi inevitabile.

L’ora del realismo

Nonostante la inflazionata retorica sul sostegno democratico a Kiev, il presidente Trump ha enunciato una verità scomoda: l’Ucraina sta perdendo momento. La nazione è sotto pressione da parte della Russia, rapporti indipendenti suggeriscono che fino a 100.000 soldati ucraini affrontano procedimenti legali per renitenza in battaglia.

Senza un accordo, l’Ucraina rischia il collasso, vanificando la resilienza che ha dimostrato finora. Sebbene sia riuscita a contenere la Russia e a ottenere una vittoria morale significativa, la realtà si è fatta sentire. Secondo il presidente Trump, ora la realpolitik esige un accordo di pace realistico.

La situazione è tutt’altro che semplice. La gestione storica errata dell’Ucraina da parte dell’Ue, che riflette gli errori già commessi durante la dissoluzione della Jugoslavia, ha aggravato la crisi.

Mentre l’invasione russa è indifendibile dal punto di vista politico, la finestra per la pace deve essere colta prima che si chiuda e faccia precipitare il mondo nel caos. L’approccio del presidente Trump a questo dilemma è tanto pragmatico quanto insensibile. Ha chiarito che gli Stati Uniti non intraprenderanno un’azione militare diretta per scacciare la Russia, sapendo che farlo rischia di innescare la terza guerra mondiale.

L’accordo sui minerali

Inizialmente, Zelensky ha sottovalutato un elemento fondamentale della strategia americana: l’accordo sui minerali critici tra gli Usa e l’Ucraina. Questo accordo è centrale nella politica in evoluzione degli Usa in Europa. Il presidente Trump lo vede come una garanzia di sicurezza implicita.

Con l’accesso alle ricche risorse minerarie dell’Ucraina, gli Usa stabiliscono una presenza fisica alimentata da interessi economici e industriali senza dover schierare truppe sul terreno nella regione. L’accordo consente effettivamente un ombrello di protezione americana in Ucraina senza necessità di un confronto militare diretto con la Russia.

Una vittoria per tutti

La strategia più ampia del presidente Trump sta prendendo forma. Il suo piano prevede un accordo generale: il riconoscimento della sovranità russa sulla Crimea e sul Donbass, l’adesione dell’Ucraina al mercato unico europeo e il dispiegamento di forze di peacekeeping europee, anziché americane, ai confini dell’Ucraina con la Russia.

Dal punto di vista tattico, questo risultato è una vittoria per tutte le parti. La Russia consoliderebbe la sua posizione nel Mar Nero e otterrebbe il controllo delle regioni orientali dell’Ucraina, ricche di minerali di base come il titanio e metalli non ferrosi, fondamentali per il settore aerospazio/difesa russo.

L’Ucraina guadagnerebbe l’integrazione economica con l’Europa e un quadro di sicurezza che evita la presenza di truppe della Nato sul territorio. Le regioni occidentali dell’Ucraina, ricche di minerali di specialità come nichel, grafite, litio e uranio, rimarrebbe saldamente sotto il controllo degli Usa. I minerali di specialità sono di grande interesse per una serie di industrie americane. Infine, il dispiegamento di forze di peacekeeping europee darebbe finalmente all’Europa il ruolo geopolitico tanto ricercato che ha finora faticato a ottenere.

Inoltre, la ricostruzione dell’Ucraina fornirebbe agli Usa una moneta negoziale. Con contratti del valore di 324 miliardi di dollari destinati alle aziende americane, l’accordo offrirebbe opportunità economiche, creando un nuovo mercato per le imprese Usa. Ciò darebbe una spinta significativa all’economia di base e permetterebbe al presidente Trump di attrarre l’industria britannica (BP, Shell, Rio Tinto) nell’offset industriale, compensando il Regno Unito per i suoi sforzi militari.

Il piano Trump

Dal punto di vista strategico, il piano Trump rappresenta una vittoria americana totale sulla scena geopolitica. Con la recente espansione della Nato per includere Svezia e Finlandia, la Russia è ora circondata dalle potenze occidentali a nord e ha perso il controllo sull’accesso alle rotte critiche del Mare del Nord.

La sua forza navale principale è confinata nell’Artico, dove Arkhangelsk rimane ghiacciata per gran parte dell’anno. Un accordo sull’Ucraina costringerebbe la Russia a spostare la sua attenzione verso sud, dove inevitabilmente si troverebbe coinvolta nella rivalità strategica tra Usa e Cina. Inoltre, mentre la Russia si garantisce una testa di ponte nel Mar Nero, dovrà affrontare una concorrenza diretta con la Turchia per il controllo delle vie navigabili principali, indebolendo il suo allineamento geopolitico di lunga data con Ankara.

Le velleità europee

Nel frattempo, il vertice europeo sull’Ucraina, tenutosi a Londra il 2 marzo, ha alterato irreversibilmente la traiettoria geopolitica del Continente. L’ambizione dell’Europa di ritagliarsi un ruolo geopolitico indipendente – già di per sé evanescente – ha ricevuto un colpo decisivo. L’esclusione di Paesi chiave come gli Stati baltici, l’Ungheria, la Slovacchia e la Grecia sottolinea la fine dell’“unione sempre più stretta”. L’assenza della Grecia, in particolare, riflette il desiderio di non turbare la sua delicata relazione con la Turchia, con il coinvolgimento di Ankara visto come necessario per destabilizzare la posizione strategica della Russia nei Balcani.

Il primo ministro britannico Keir Starmer, desideroso di rilevanza, ha presentato una sua proposta di cessate il fuoco al vertice di Londra. Tuttavia, la sua mossa è sembrata più un gesto politico che un reale cambiamento, alla luce dei termini già enunciati dal presidente Trump.

Mentre Sir Keir cercava i riflettori a Londra, Lord Peter Mandelson, l’ambasciatore britannico negli Stati Uniti, era a Washington a fare il vero lavoro diplomatico. In una studiata intervista con ABC News, Lord Mandelson ha dichiarato:

Il presidente Zelensky deve sostenere inequivocabilmente l’iniziativa che il presidente Trump sta portando avanti per porre fine alla guerra e portare una pace giusta e duratura. Penso che l’Ucraina dovrebbe essere la prima a impegnarsi per un cessate il fuoco e sfidare i russi a seguirlo. E poi, come parte del piano che si sta sviluppando per questa negoziazione, gli europei e forse alcuni altri Paesi devono considerare come mettere forze sul terreno per svolgere il loro ruolo nel fornire una sicurezza duratura e una deterrenza per l’Ucraina.

Le parole di Lord Mandelson riflettono una realtà difficilmente controvertibile: mentre l’Europa cerca un’identità strategica, gli Usa sono saldamente al comando del processo di pace.

Ritorno alla Dottrina Monroe

Nascosto dall’accordo su un cessate il fuoco limitato e sullo scambio di prigionieri, la conversazione principal-to-principal tra il presidente Trump e il presidente russo Vladimir Putin del 18 marzo ha rivelato il gioco finale dietro questa revisione della postura strategica Usa.

Secondo il resoconto stampa ufficiale della Casa Bianca, un accordo di pace in Ucraina potrebbe aprire la strada alla cooperazione economica tra gli Usa e la Russia. Non si tratta né di un atto di buona volontà né di una concessione ideologica, ma di una ricalibrazione dell’influenza globale. Il presidente Trump riconosce che, con la crescente dominanza della Cina, isolare la Russia è insostenibile.

Invece, offrire incentivi economici crea una leva strategica. Gli Usa mirano a sostenere lo sviluppo della Russia in Siberia in cambio dell’accesso diretto alle sue risorse minerarie, cercando di indebolire l’allineamento crescente di Mosca con Pechino.

La normalizzazione delle relazioni tra Usa e Russia comporta anche una repressione congiunta dell’Iran, con Mosca che accetta di limitare le ambizioni nucleari di Teheran – una significativa concessione in Medio Oriente che si aggiunge al disimpegno russo in Siria già in corso – in cambio della mediazione degli Usa per porre fine alla guerra in Ucraina.

Questi sviluppi riflettono l’essenza della Dottrina Monroe – limitare l’influenza avversaria attraverso un impegno selettivo. Nonostante la sua postura aggressiva, Putin comprende gli imperativi economici. Se il presidente Trump offrirà una alternativa praticabile alla Cina, Mosca potrebbe riconsiderare la sua traiettoria.

I critici potrebbero liquidare questa come semplice diplomazia transazionale, ma nella geopolitica, le transazioni plasmano i risultati.